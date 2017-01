WPTS Bracketology for 1/2/17

By: Jason Earle

PROJECTED CONFERENCE CHAMPIONS:

America East: UMBC (9-4)

AAC: Cincinnati (11-2)

Atlantic 10: VCU (11-3)

ACC: Duke (12-2)

Atlantic Sun: Florida Gulf Coast (11-5)

Big 12: Kansas (12-1)

Big East: Villanova (14-0)

Big Sky: Eastern Washington (9-5)

Big South: Winthrop (9-4)

Big Ten: Wisconsin (12-2)

Big West: UC Davis (8-7)

Colonial: UNC Wilmington (12-2)

C-USA: Middle Tennessee (10-3)

Horizon: Oakland (12-3)

Ivy: Yale (6-5)

MAAC: Monmouth (10-4)

MAC: Akron (10-3)

MEAC: NC Central (9-5)

Missouri Valley: Wichita State (11-3)

Mountain West: Nevada (12-3)

Northeast: LIU Brooklyn (8-7)

Ohio Valley: Belmont (7-4)

Pac-12: UCLA (14-1)

Patriot: Bucknell (9-5)

SEC: Kentucky (11-2)

Southern: Chattanooga (10-3)

Southland: Lamar (8-5)

SWAC: Grambling State (5-8)

Summit: Fort Wayne (11-4)

Sun Belt: Arkansas State (10-4)

WCC: Gonzaga (14-0)

WAC: New Mexico State (13-2)

MATCHUPS:

East Region

1 Villanova vs 16 Lamar/Grambling State

8 Ohio State vs 9 Oklahoma State

5 Virginia Tech vs 12 New Mexico State

4 Purdue vs 13 Middle Tennessee

3 Duke vs 14 Yale

6 Saint Mary’s vs 11 Northwestern

7 Iowa State vs 10 VCU

2 Kentucky vs 15 Bucknell

Midwest Region

1 Kansas vs 16 North Carolina Central

8 Arkansas vs 9 Minnesota

5 Notre Dame vs 12 Nevada

4 Creighton vs 13 Akron

3 Florida State vs 14 Eastern Washington

6 USC vs 11 South Carolina

7 Miami vs 10 Michigan State

2 Gonzaga vs 15 Belmont

South Region

1 Baylor vs 16 LIU Brooklyn/UC Davis

8 Michigan vs 9 Seton Hall

5 Arizona vs 12 Marquette/Pittsburgh

4 Wisconsin vs 13 Monmouth

3 Oregon vs 14 Arkansas State

6 Florida vs 11 UNC Wilmington

7 Butler vs 10 Wichita State

2 Louisville vs 15 Florida Gulf Coast

West Region

1 UCLA vs 16 Winthrop

8 Maryland vs 9 TCU

5 Xavier vs 12 Oakland

4 Virginia vs 13 Chattanooga

3 North Carolina vs 14 Fort Wayne

6 Cincinnati vs 11 Clemson/Texas A&M

7 Indiana vs 10 SMU

2 West Virginia vs 15 UMBC

Last Four Byes:

SMU

Michigan State

South Carolina

Northwestern

Last Four In:

Clemson

Marquette

Pittsburgh

Texas A&M

First Four Out:

Texas Tech

Colorado

Dayton

Kansas State

Next Four Out:

Memphis

California

Rhode Island

Rutgers

Conference Breakdown:

ACC: 10

Big Ten: 9

Big 12: 6

Big East: 6

SEC: 5

Pac-12: 4

American: 2

WCC: 2