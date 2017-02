WPTS Bracketology for 2/27/17

By Jason Earle

PROJECTED CONFERENCE CHAMPIONS

America East: Vermont (26-5)

AAC: SMU (25-4)

Atlantic 10: Dayton (23-5)

ACC: North Carolina (25-5)

Atlantic Sun: Florida Gulf Coast (23-7)

Big 12: Kansas (26-3)

Big East: Villanova (27-3)

Big Sky: North Dakota (18-8)

Big South: Winthrop (23-6)

Big Ten: Purdue (23-6)

Big West: UC Davis (18-11)

Colonial: UNC Wilmington (26-5)

C-USA: Middle Tennessee (25-4)

Horizon: Oakland (24-7)

Ivy: Princeton (19-6)

MAAC: Monmouth (26-5)

MAC: Akron (23-6)

MEAC: North Carolina Central (22-6)

Missouri Valley: Wichita State (27-4)

Mountain West: Nevada (23-6)

Northeast: LIU Brooklyn (20-11)

Ohio Valley: Belmont (22-5)

Pac-12: Oregon (26-4)

Patriot: Bucknell (23-8)

SEC: Kentucky (24-5)

Southern: East Tennessee State (24-6)

Southland: New Orleans (17-10)

SWAC: Texas Southern (17-11)

Summit: South Dakota (21-10)

Sun Belt: UT Arlington (22-6)

WCC: Gonzaga (29-1)

WAC: New Mexico State (24-5)

MATCHUPS

Midwest Region

1 Kansas vs 16 LIU Brooklyn/Texas Southern

8 VCU vs 9 Minnesota

5 Notre Dame vs 12 Belmont

4 Florida vs 13 UT Arlington

3 Florida State vs 14 Princeton

6 Wisconsin vs 11 Illinois State

7 Virginia Tech vs 10 Seton Hall

2 Oregon vs 15 Winthrop

East Region

1 Villanova vs 16 North Dakota

8 South Carolina vs 9 Michigan State

5 Saint Mary’s vs 12 UNC Wilmington

4 SMU vs 13 Vermont

3 West Virginia vs 14 East Tennessee State

6 Virginia vs 11 Providence

7 Oklahoma State vs 10 Northwestern

2 Kentucky vs 15 Florida Gulf Coast

South Region

1 North Carolina vs 16 UC Davis/New Orleans

8 Creighton vs 9 Michigan

5 Purdue vs 12 Monmouth

4 Butler vs 13 Nevada

3 Baylor vs 14 Oakland

6 Miami vs 11 Marquette/California

7 Arkansas vs 10 USC

2 Louisville vs 15 Bucknell

West Region

1 Gonzaga vs 16 South Dakota

8 Wichita State vs 9 Dayton

5 Cincinnati vs 12 Wake Forest/Rhode Island

4 Duke vs 13 Akron

3 Arizona vs 14 New Mexico State

6 Iowa State vs 11 Xavier

7 Maryland vs 10 Middle Tennessee

2 UCLA vs 15 North Carolina Central

Last Four Byes

Seton Hall

Illinois State

Providence

Xavier

Last Four In

Marquette

Wake Forest

Rhode Island

California

First Four Out

Houston

Syracuse

Kansas State

TCU

Next Four Out

Utah

Iowa

Indiana

Texas Tech

Conference Breakdown

ACC: 9

Big Ten: 7

Big East: 7

Big 12: 5

Pac-12: 5

SEC: 4

Atlantic 10: 3

American: 2

Missouri Valley: 2

WCC: 2