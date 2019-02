Bracketology 2/25/19

By Dan Capuano and Jason Earle

PROJECTED CONFERENCE CHAMPIONS

America East: Vermont (22-6)

AAC: Houston (26-1)

Atlantic 10: VCU (21-6)

ACC: Virginia (24-2)

Atlantic Sun: Lipscomb (21-6)

Big 12: Texas Tech (22-5)

Big East: Marquette (23-4)

Big Sky: Montana (20-6)

Big South: Radford (19-9)

Big Ten: Michigan State (23-5)

Big West: UC Irvine (23-5)

Colonial: Hofstra (23-6)

C-USA: Old Dominion (22-6)

Horizon: Northern Kentucky (21-8)

Ivy: Yale (18-5)

MAAC: Rider (15-13)

MAC: Buffalo (24-3)

MEAC: Norfolk State (17-11)

Missouri Valley: Drake (21-8)

Mountain West: Nevada (25-2)

Northeast: St. Francis PA (15-12)

Ohio Valley: Belmont (23-4)

Pac-12: Washington (22-5)

Patriot: Lehigh (18-9)

SEC: Kentucky (23-4)

Southern: Wofford (24-4)

Southland: Sam Houston State (19-9)

SWAC: Prairie View A&M (14-12)

Summit: South Dakota State (23-7)

Sun Belt: Texas State (22-6)

WCC: Gonzaga (27-2)

WAC: New Mexico State (24-4)

MATCHUPS

East Region

1 Duke vs 16 Norfolk State/St. Francis PA

8 St. John’s vs 9 Auburn

5 Nevada vs 12 Lipscomb

4 Wisconsin vs 13 New Mexico State

3 Marquette vs 14 Old Dominion

6 Mississippi State vs 11 Minnesota/Arizona State

7 Buffalo vs 10 Ohio State

2 Tennessee vs 15 Sam Houston State

West Region

1 Gonzaga vs 16 Lehigh

8 Syracuse vs 9 TCU

5 Iowa vs 12 Clemson

4 Kansas State vs 13 UC Irvine

3 Michigan vs 14 Montana

6 Washington vs 11 Butler

7 Cincinnati vs 10 Texas

2 North Carolina vs 15 Drake

South Region

1 Kentucky vs 16 Prairie View A&M/Rider

8 Baylor vs 9 VCU

5 Virginia Tech vs 12 UCF

4 Purdue vs 13 Texas State

3 LSU vs 14 Hofstra

6 Iowa State vs 11 Belmont

7 Louisville vs 10 Florida

2 Texas Tech vs 15 Northern Kentucky

Midwest Region

1 Virginia vs 16 Radford

8 Wofford vs 9 Ole Miss

5 Florida State vs 12 Davidson/Temple

4 Kansas vs 13 Vermont

3 Houston vs 14 Yale

6 Maryland vs 11 Oklahoma

7 Villanova vs 10 NC State

2 Michigan State vs 15 South Dakota State

Last Four Byes

Butler

Oklahoma

UCF

Clemson

Last Four In

Minnesota

Arizona State

Davidson

Temple

First Four Out

Murray State

Furman

Oregon State

Oklahoma

Next Four Out

Alabama

USF

Utah State

Seton Hall

Conference Breakdown

ACC: 9

Big Ten: 8

SEC: 7

Big 12: 7

American: 4

Big East: 4

Pac-12: 2

Atlantic 10: 2