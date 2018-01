charts for 1/9

1. Ariel Pink Dedicated to Bobby Jameson

(Mexican Summer)

2. King Gizzard and the Lizard Wizard Polygondwanaland

(ATO)

3. METZ Strange Peace

(Sub Pop)

4. Death From Above Outrage! Is Now

(Last Gang)

5. Wolf Alice Visions Of A Life

(Dirty Hit)

6. OCS Memory Of A Cut Off Head

(Castle Face)

7. Beverly Tender What Have You Done To My Water

(Disposable America)

8. Bully Losing

(Sub Pop)

9. King Krule The Ooz

(True Panther)

10. Sufjan Stevens The Greatest Gift

(Asthmatic Kitty)

11. Holiday Ghosts Holiday Ghosts

(PNKSLM)

12. Together Pangea Bulls & Roosters

(Nettwerk)

13. Julien Baker Turn Out the Lights

(Matador)

14. The Naked Sun War With Shadows

(Self-Released)

15. Terra Lightfoot New Mistakes

(Sonic Unyon)

16. The Wolves of Chernobyl – Eschatologies – Self-Released

17. Beck – Colors – Capitol

18. Hundred Waters – Communicating – Owsla

19. Mura Masa – Mura Masa – Geffen

20. Alvvays – Antisocialites – Polyvinyl

21. Weaves – Wide Open – Kanine

22. Courtney Barnett and Kurt Vile – Lotta Sea Lice – Matador

23. ORB – Naturality – Castle Face

24. St. Vincent – MASSEDUCTION – Loma Vista

25. Slaughter Beach, Dog – Birdie – Lame-O

26. Algiers – The Underside of Power – Matador

27. Ani Difranco – Binary – Righteous Babe

28. Deerhoof – Mountain Moves – Joyful Noise

29. Rostam – Half-Light – Nonesuch

30. Worriers – Survival Pop – Side One Dummy