➊ Jeff Rosenstock POST-

➋ King Gizard and the Lizard Wizard Polygondwanaland

➌ Bully Losing

➍ Sufjan Stevens The Greatest Gift

➎ King Krule The Ooz

➏ Spice Boys Glade

➐ BOYO Me, Again

➑ Death of Lovers The Acrobat

➒ Prettiest Eyes Pools

➓ Joe Kye Migrants

See All of the Top 30 Here.